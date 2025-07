live mn Al via la stagione 25-26! Termina l'allenamento, abbraccio tra giocatori e tifosi: tante foto e firme

vedi letture

19.40 - Termina qui il primo giorno ufficiale a Milanello della stagione 2025/26. Giornata sobria ma comunque piena di emozioni, con i 2000 tifosi presenti che hanno fatto sentire il loro affetto a mister Allegri e ai giocatori.

19.30 - Ora tanti autografi e foto con i tifosi: i giocatori premiano il pubblico che fino ad ora ha assistito all'allenamento. Leao e Ricci tra i più acclamati e disponibili.

19.29 - Terminata la sessione di stretching e scarico, ora la squadra si incammina verso la rete dei tifosi per regalare dei palloni.

19.28 - Ogni volta in cui ha potuto, Allegri si è avvicinato a parlare con Leao: non solo gli “Apriti, apriti” durante la partitella di possesso, ma anche colloqui ravvicinati, spiegazione di dettagli sulla postura, sullo sguardo alla porta, sul modo di fare gli esercizi.

19.27 - A Milan TV è intervenuto anche l'AD Giorgio Furlani per salutare i tifosi e dare il via alla nuova stagione: “Si riparte, nuova stagione. La scorsa è andata, guardiamo avanti. L’obiettivo di questa stagione è quello di sempre per il Milan: essere competitivi per vincere i trofei a cui partecipiamo. Guardiamo avanti e soprattutto forza Milan sempre”.

19.24 - Comincia una sessione di stretching.

19.23 - La squadra ora si dispone seduta in campo in un cerchio.

19.22 - Esercizio che è durato una ventina di minuti e che è stato svolto a grande intensità. Ora è il momento di ristorarsi e dissetarsi.

19.05 - Queste le due formazioni che si affrontano in questo esercizio particolare:

Sportiello

Jimenez Tomori Thiaw Bartesaghi

Bondo (Ricci) Loftus

Leao Okafor Saelemaekers

Nava

Terracciano Gabbia Pavlovic Magni

Musah (Ricci) Fofana

Pulisic Colombo Liberali

Non sono presenti Emerson e Maignan, che non sono usciti sul campo esterno.

19.02 - Preparativi per la partitella finale. Iniziano a dividersi le squadre. Pettorina arancione per Ricci, che si muoverà da jolly. Pettorina arancione anche per i due portieri Nava e Sportiello. Si continua con questo focus sul possesso palla. Precise le indicazioni di Allegri: "Bisogna giocare in avanti".

18.54 - Primo esercizio eseguito a grande intensità. Ora qualche minuto per rifiatare e prepararsi per un nuovo esercizio.

18.40 - Allegri subito coinvolto: guida la squadra nell'esercizio con indicazioni a gran voce. Chiede al massimo tre tocchi per possesso, grandi indicazioni anche per Ricci: al centrocampista ex Torino viene chiesto di allargare il campo.

18.37 - Comincia un esercizio di possesso palla con la squadra divise in due. Ricci e Loftus-Cheek invece hanno una pettorina arancione.

18.35 - Colloquio personale e prolungato di Allegri con Strahinja Pavlovic. Oggi, in conferenza, il tecnico livornese ha speso belle parole per il difensore centrale, dicendo che secondo lui ha ampi margini di miglioramento.

18.31 - Campo di allenamento diviso in due: da una parte Magnanelli e dall'altra Corradi. Allegri in campo per dare consigli personali a diversi giocatori.

18.23 - Dopo il riscaldamento iniziale cominciano i primi esercizi con la palla.

18.19 - Continuano i colloqui tra Allegri e Ibra a bordocampo. I due, che nel 2011 hanno vinto insieme il diciottesimo scudetto rossonero, si ritrovano in rossonero praticamente 15 anni dopo. Tutta la dirigenza è riunita a bordocampo: Furlani, Scaroni, Tare e Moncada.

18.17 - I portieri si separano dal gruppo per cominciare il loro allenamento personalizzato. Inizia l'allenamento della squadra con una sgambata per riscaldarsi.

18.15 - Giocatori e staff entrano in campo. Matteo Gabbia guida il gruppo sul campo esterno di Milanello. La squadra, insieme a Max Allegri, viene acclamata dai tanti tifosi presenti durante il primo giro di campo.

18.10 - È il momento dei sorrisi e degli abbracci prima di iniziare a lavorare sul serio. Max Allegri, avvicinandosi al campo esterno, ha ritrovato Zlatan Ibrahimovic: l'allenatore ed il Senior Advisor di RedBird si sono salutati e abbracciati calorosamente prima dell'inizio dell'allenamento. Anche Leao ha assistito alla rimpatriata, con il portoghese che è arrivato al campo parlando con il suo nuovo allenatore. Saluti e abbracci anche con Tare, Moncada e Scaroni.

18.02 - Al Centro Sportivo di Milanello è arrivato in macchina Giorgio Furlani: l'amministratore delegato rossonero, come riportato dagli inviati di MilanNews.it, è stato fischiato dai tifosi milanisti. Entrato in campo in questo momento anche Paolo Scaroni, presidente del club, anche lui accolto da alcuni fischi provenienti dai tifosi.

17.50 - Nonostante l'assenza del tifo organizzato, che per il secondo anno diserta il raduno di inizio stagione, a Milanello sono presenti circa 2000 tifosi, riportano i nostri inviati al centro sportivo di Carnago. A breve comincierà l'allenamento sul campo esterno sotto gli occhi del pubblico rossonero arrivato da tutta Italia per dare il bentornato a Max Allegri.

17.45 - I tifosi del Milan, presenti a Milanello per il primo vero allenamento della stagione, hanno subito riaccolto Massimiliano Allegri dedicandogli uno striscione, catturato dalle fotocamere di MilanNews.it. Scrivono i tifosi rossoneri: "Bentornato Max". A breve comincerà la seduta, in diretta su Milan TV. Guarda la foto.

17.15 - Meno di un'ora alla seduta di allenamento aperta ai tifosi: al centro sportivo di Milanello stanno arrivando i primi sostenitori. Guarda la foto del nostro inviato.

15.40 - Allegri, dopo la conferenza stampa a Casa Milan, ha di nuovo fatto ritorno a Milanello. Alle ore 18:00 è previsto l'allenamento sul campo esterno.

TARE PARLA DI MERCATO Tare in conferenza stampa: "Jashari ha il desiderio di giocare con noi, ma dobbiamo rispettare le eventuali scelte del Brugge"

LA CONFERENZA DI ALLEGRI! Le sue parole: "Sono entusiasta. Per ottenere risultati bisogna essere un blocco unico, con un'unica direzione verso quale andare".

12.28 - Come appreso dalla nostra redazione, il clima all'esterno di Casa Milan non sembra essere di totale festa e serenità in vista della presentazione di Allegri (ore 13.00). Infatti, un gruppo di supporters milanisti porta con sè l'ennesimo striscione contro l'attuale proprietà e dirigenza milanista: "Red Bird OUT, Elliot OUT, Indegni!".

12.12 - Primo allenamento della giornata terminato, ora Allegri è diretto verso Casa Milan per la conferenza di presentazione.

11.00 - Stasera alle 21.30 cena obbligatoria dopo allenamento poi i giocatori sono liberi di scegliere se rimanere a Milanello o tornare a casa. Domani infatti è prevista doppia seduta

10.30 - Un primo gruppo di calciatori è andato in palestra alle 9.15, il secondo gruppo segue in questi minuti, a partire dalle 10. La mattina proseguirà a ritmi da rodaggio fino al pranzo delle 12.30.

10.00 - Al raduno di oggi non ci saranno, perché vicini a una cessione o non considerati nel progetto rossonero, Theo Hernandez, Ismael Bennacer, Yacine Adli e Devis Vasquez. Assente, ma perché ancora impegnato con la nazionale messicana, l'attaccante Santiago Gimenez che, al pari di Luka Modric che ancora deve essere ufficializzato come nuovo acquisto, rientrerà verosimilmente per la fine del mese.

9.30 - Il programma della giornata prevede due sedute di allenamenti che saranno intervallate dalla conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Questo il dettaglio della giornata: Mattino, prima seduta di allenamento a porte chiuse a Milanello; ore 13, conferenza stampa Massimiliano Allegri a Casa Milano; ore 18, seconda seduta di allenamento a porte aperte a Milanello

9.00 - I convocati di mister Allegri per il raduno di oggi: : Maignan, Nava, Sportiello, Torriani, Bartesaghi, E. Royal, Gabbia, Jiménez, Magni, Pavlović, Thiaw, Tomori, Bondo, Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Pobega, Ricci, Terracciano, Vos, Chukwueze, Colombo, Leão, Liberali, Okafor, Pulisic, Saelemaekers.

Dopo settimane di attesa quest'oggi avrà ufficialmente il via la stagione 2025/26 del Milan targato Massimiliano Allegri. Dopo giorni di test fisici e atletici, la squadra si sottoporrà oggi ad una doppia seduta di allenamento, uno al mattino e l'altra nel pomeriggio sul campo esterno di Milanello, alla quale potranno assistere non solo i media ma anche i tifosi.

Si pronostica essere dunque giornata lunga ed intensa, nel corso della quale Max Allegri si presenterà alla stampa in conferenza stampa a Casa Milan. Restate con noi, così da non perdervi neanche una notizia grazie al live testuale di MilanNews.it.