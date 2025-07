Vlahovic chiama il Milan: Allegri lo tenta, ma resta il nodo ingaggio

vedi letture

Dusan Vlahovic è destinato a lasciare la Juventus, anche perché l'arrivo di Jonathan David chiude ulteriormente spazio all'attaccante serbo. Scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport che l'idea del classe 2000 è quella di lasciare Torino a zero nell'estate del 2026, anche perché non ha alcuna intenzione di accettare offerte di rinnovo al ribasso, ma allo stesso tempo se dovesse arrivare una proposta concreta da parte del Milan si potrebbe lasciare convincere dal suo ex allenatore, Massimiliano Allegri.

Milan, Allegri e il nodo ingaggio

Il rapporto tra Allegri e Vlahovic non è sempre stato idilliaco, ma scrive la rosea che il legame fra le parti è rimasto forte nonostante qualche incomprensione di troppo, soprattutto nel corso dell'ultima stagione alla Juventus. I due hanno continuato a tenersi in contatto anche dopo l'addio di Max alla Vecchia Signora, ed è per questo che in caso di chiamata il serbo faticherebbe a dire di no.

Il nodo principale di quest'operazione non è neanche legato alla valutazione del cartellino di Vlahovic, che ad un anno dalla scadenza del suo contratto dovrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro, bensì al suo stipendio, che a partire dallo scorso 1 luglio è salito a 12 milioni di euro a stagione. Coprire tale cifra non è nelle corde del Milan, che potrebbe chiedere un contributo alla Juventus per raggiungere la cifra giusta,

Al momento, però, quest'ipotesi non è neanche contemplata, ma potrebbe ovviamente diventare una soluzione nel momento in cui le cose dovessero andare avanti per le lunghe. Nel frattempo, comunque, c'è da dire che contatti diretti Milan-Vlahovic non ci sarebbero ancora stati, se non in via informale, giusto per sondare la disponibilità di massima del calciatore a questo trasferimento.