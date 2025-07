Infortunio per Santi Gimenez in finale di Gold Cup: potrebbe essersi fratturato il dito medio della mano sinistra

Il Messico ha conquistato il suo decimo titolo nella CONCACAF Gold Cup, battendo 2-1 gli Stati Uniti nella finale disputata al NRG Stadium di Houston, Texas. Una serata trionfale per il Tri, ma non senza momenti di grande apprensione, soprattutto nei minuti conclusivi del match, quando Santiago Giménez, uno dei volti più amati della nazionale, ha subito un infortunio preoccupante.

L’attaccante del Milan, subentrato a partita in corso, si è distinto per l’intensità con cui ha affrontato ogni contrasto per difendere il risultato. Durante una delle ultime azioni del match, il difensore statunitense Chris Richards gli ha calpestato la mano sinistra, provocando quella che potrebbe essere una frattura al dito medio. Le immagini dell’incidente sono apparse subito impressionanti, e la panchina messicana è intervenuta rapidamente: il dito è stato raddrizzato e immobilizzato con una fasciatura d’emergenza, mentre il giocatore mostrava segni evidenti di dolore.

Fortunatamente, dopo qualche istante di paura, Gimenez è tornato in campo e ha portato a termine la partita. Alla fine ha festeggiato con i compagni la conquista del prestigioso trofeo continentale, portando sollievo ai tifosi messicani che avevano temuto il peggio. In attesa degli accertamenti medici, l’infortunio sembra meno grave del previsto, anche se non è da escludere che il giocatore debba sostenere ulteriori esami per escludere complicazioni.