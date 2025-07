live mn Tare in conferenza stampa: "Jashari ha il desiderio di giocare con noi, ma dobbiamo rispettare le eventuali scelte del Brugge"

Amiche e amici di MilanNews.it, oggi comincia la nuova stagione rossonera: questa mattina i giocatori hanno svolto il primo allenamento tutti insieme a Milanello e oggi pomeriggio ci sarà una sessione visibile ai tifosi.

Così, prende ufficialmente il via la nuova stagione del Milan, che si apre con un momento simbolico direttamente da Casa Milan: la presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore rossonero. A fare gli onori di casa è il direttore sportivo del club, Igli Tare, pronto a intervenire per tracciare le linee guida del progetto tecnico e inaugurare il nuovo ciclo milanista.

L'introduzione di Igli Tare

"Buongiorno a tutti, grazie per essere così numerosi per la presentazione del nostro nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. Colgo subito l'occasione per ringraziare lui e il suo staff per il grande entusiasmo mostrato. In lui abbiamo visto una figura in grado di portare grande esperienza e mentalità, è stata una scelta condivisa con la società".

Su Ardon Jashari

"Posso dirti che il ragazzo vuole giocare per noi, però dobbiamo rispettare le dinamiche e scelte del Brugge. Riteniamo di aver fatto l'offerta giusta e mi auguro che questa vicenda possa chiudersi nel migliore dei modi".