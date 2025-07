Allegri tenta Vlahovic, ma nella lista del Milan c'è anche Victor Boniface

Nella conferenza stampa di presentazione della finale di Gold Cup contro gli Stati Uniti, poi vinta, Santiago Gimenez ha svelato che l'idea sua e del Milan è che resti in rossonero anche l'anno prossimo (LEGGI QUI) per giocarsi le sua chances e ripagare l'importante sforzo economico fatto dal club a gennaio.

Nonostante questo, però, le strategie del Diavolo non cambiano: nel corso di questo calciomercato verrà fatta una nuova prima punta, anche perché il Bebote non può essere l'unico riferimento di un ruolo tanto importante e delicato come quello dell'attaccante. Non è dunque un caso questa mattina La Gazzetta dello Sport ripropone il nome di Dusan Vlahovic, seriamente tentato da Max Allegri. Il serbo non sarebbe però l'unico nome il lista, visto che per il ruolo di centravanti il Milan starebbe valutando anche il profilo di Victor Boniface, classe 2000 del Bayer Leverkusen che fra le altre cose nella passata stagione di Champions League decise la sfida proprio tra i tedeschi ed il Milan.

Il Milan valuta Boniface: ecco quanto costa

Ad inizio 2025 la valutazione di Victor Boniface si aggirava attorno ai 50-60 milioni di euro, ma nel frattempo il prezzo dell'attaccante nigeriano è sceso molto a causa di una serie di infortuni che hanno invece premiato (ancora una volta) la perseveranza dell'ex Roma Patrick Schick, diventato poi il vero riferimento offensivo del Leverkusen.

Per questo motivo Boniface potrebbe sbarcare in Italia per una cifra compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro secondo La Gazzetta, anche se la trattativa sarebbe tutta da fare, ed i tedeschi già con Xhaka hanno dimostrato di essere degli ossi piuttosto duri. Per quanto riguarda lo stipendio, invece, non sarebbe un problema, anche perché un report del settembre 2024 ha rivelato che il nigeriano guadagna appena 2 milioni di euro lordi a stagioni.