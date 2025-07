Domani comincia ufficialmente la nuova stagione rossonera: tutto quello che c'è da sapere sul raduno a Milanello

Domani inizierà ufficialmente la nuova stagione del Milan con il classico raduno dopo i primi test di questo fine settimana. Il primo allenamento della nuova annata sportiva andrà in scena di mattina a porte chiuse a Milanello, mentre alle 18, sul campo esterno del centro sportivo rossonero, ci sarà quello aperto al pubblico con i tifosi milanisti presenti. Qualche ora prima, alle 13 a Casa Milan, è in programma la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Tutta la giornata potrà essere seguita, con immagini, video, notizie e live testuali delle dichiarazioni su MilanNews.it.

In tutto questo non sarà presente il tifo organizzato rossonero. La Curva Sud ha annunciato la sua assenza su Instagram: "Domani la Curva Sud non sarà presente al raduno a Milanello. Ringraziamo tutte le persone che ieri sono passate anche solo per un saluto, per una birra, per respirare un po' di quel MILANISMO e rivedere striscioni e bandiere che da tempo ci sono proibiti allo stadio...AVANTI ULTRAS, AVANTI MILANISTI!".

Entro la mezzanotte di oggi sono attesi a Carnago i giocatori convocati che non sono ancora arrivati. Theo Hernandez, Bennacer, Adli e Vasquez hanno a disposizione altri giorni di vacanza: il terzino è ormai prossimo a firmare con l'Al-Hilal, con gli ultimi dettagli da sistemare ad inizio settimana. Gli altri tre sono in uscita, con Adli e Vasquez che dovranno allenarsi con il Milan Futuro in quanto non rientrano nel progetto della Prima Squadra Maschile. Modric, che firmerà dopo il Mondiale per Club, e Santi Gimenez, impegnato col Messico nella Gold Cup, sono gli unici giocatori che beneficeranno di ulteriori giorni di vacanza.

Per il ritiro mister Allegri ha già dato delle linee guida da rispettare, semplici ma significative: i giocatori dovranno obbligatoriamente fare colazione a Milanello, poi doppia seduta di allenamento tra mattina e pomeriggio. Infine cena tutti insieme sempre nel centro sportivo. Il tecnico livornese ha lasciato la possibilità ai calciatori di passare la notte con le rispettive famiglie: scelta a discrezione dei singoli, che dovranno comunque ritornare a Carnago il giorno successivo per la colazione insieme.

Una delle novità che riguarda Milanello è la rinnovata partnership con Clivet, che diventa il primo Naming Rights Partner nella storia della struttura. A partire da domani, giorno in cui si svolgerà il raduno in vista della nuova stagione, il Centro sarà ufficialmente denominato: "Centro Sportivo Milanello powered by Clivet".