La permanenza di Leao ha (anche) motivazioni economiche: in caso di cessione il Milan deve 15 milioni al Lille

vedi letture

Il nuovo Milan di Max Allegri ripartirà da Rafael Leao. Nel corso di queste settimane il nome dell'attaccante portoghese è stato accostato a diverse squadre blasonate, fra tutte il Bayern Monaco, ma il lusitano vestirà la maglia numero 10 del Diavolo anche nella prossima stagione, che dalle parti di Milanello comincerà ufficialmente domani con il primo giorno raduno.

Scrive questa mattina La Verità che la permanenza di Leao al Milan ha certo motivazioni tattiche, ma anche economiche. Secondo i documenti visionati dal quotidiano, infatti, la clausola di rivendita a favore del Lille è ancora attiva dopo essere stata rinegoziata. Più nello specifico il Milan può vedersi costretto a versare nelle casse dei Les Dogues fino a 14.8 milioni di euro.

Clausola di rivendita Leao: come funziona

Con questa clausola di rivendita al Milan conviene cedere Leao solo sopra i 100 milioni di euro. Ma come funziona? Se il Diavolo dovesse privarsi del portoghese per meno o 45 milioni di euro, al Lille non spetterebbe nulla, ma le cose cambiano nel momento in cui le cifre aumentano.

In una somma compresa tra i 46 ed i 51 milioni di euro, nelle casse dei transalpini il Milan dovrebbe versare al massimo 5 milioni di euro, e per la parte restante il 20% fino ad un massimo di 100 milioni. Esempio: se Leao si dovesse trasferire per 80 milioni di euro, al Lille andranno circa 11 milioni di euro (10,8), cioè 5 milioni più il 20% di 29 milioni netti.

Questi sono i termini della nuova sell of fee, che a fronte di questi calcoli è tanto più conveniente per il Milan quando più il valore del giocatore supererà i 100 milioni di euro, anche perché nell'accordo firmato nel 2023 viene precisato che sulla parte eccedente nulla sarà dovuto al Lille.