Jashari presto rossonero, ci siamo: il Bruges lo ha mollato

vedi letture

Ardon Jashari sarà presto un nuovo calciatore del Milan. Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che restando comunque a Bruges, il centrocampista svizzero si è avvicinato a grandi passi a Milano.

Negli scorsi giorni il calciatore ha chiesto e ottenuto di non seguire la squadra in Scozia per l'amichevole con i Glasgow Rangers, restando così da solo al centro sportivo a Belfius, non troppo distante dal centro città. La rosea ha inoltre aggiunto che Jashari non partirà neppure per Londra con il Club Bruges, dove la squadra farà tappa la prossima settimana per diversi giorni d'allenamento.

Alla fine la perseveranza ha premiato non solo il calciatore, ma anche il Milan, che vede sempre più vicina la meta dopo settimane estenuante di rilanci e contatti.

Offerta finale e tempi

In queste settimane Jashari è rimasto fermo nella sua posizione, comunicando al Bruges la sua volontà di vestire solo la maglia rossonera a partire dalla prossima stagione. Tra le parti persiste però ancora una leggera distanza, con il Milan che ritiene di aver riconosciuto il valore del calciatore con un'offerta tra i 30 ed i 35 milioni di euro.

La società belga continua però a pretenderne 35 di base fissa più i bonus, ma alla fine dei conti, lasciando Jashari in Belgio, un passo indietro lo ha compiuto. Adesso il Milan non aspetta altro che una risposta definitiva, anche perché non verranno fatti più rilandi. Prendere o lasciare insomma, e nei primi giorni della prossima settimana questo incastro potrebbe finalmente completarsi.