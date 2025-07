Pastore sicuro: "Il Thiaw della scorsa stagione è un giocatore che sinceramente non fa il titolare nel Milan dei sogni"

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Radio Rossonera sul calciomercato del Milan: “Mi piace il principio alla base di un acquisto del genere. Noi tutti leghiamo Tare e Allegri a una serie di giocatori già pronti. Jashari è un giocatore su cui puoi pensare di fare un investimento a lungo termine. È un’ottima idea, solo che poi bisognerà pensare anche a situazioni di ambientamento che non sono così scontate“.

Il Thiaw della scorsa stagione è un giocatore che sinceramente non fa il titolare nel Milan dei sogni. Molti dei miei colleghi hanno una considerazione di Thiaw superiore a quella che ho io. A quella cifra lo vendo volentieri. Leoni è la solita questione: bastano 15 partite per fare di lui un predestinato? Mi piace l’idea che un giocatore del genere possa crescere con Allegri che ha fatto rendere tanti difensori. Capisco anche che il Parma voglia tenerselo un anno perché la realtà è che Leoni per me farebbe bene un altro anno prima di passare a un top club“.

IL RETROSCENA DI LETIZIA

Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia, si è così espresso raccontando un retroscena dalla prima giornata a Milanello: "Malick Thiaw doveva rientrare a Milanello sabato: di sua spontanea volontà, si è presentato ieri mattina alle 9.15 ed è rimasto fino alle 13.07. Tare e Allegri, che lo hanno messo sul mercato accettando l’offerta del Como, sono rimasti molto colpiti da questa dimostrazione di professionalità e voglia di mettersi in mostra. Chissà che, nel caso di no definitivo ai lariani, il tedesco non possa far cambiare al duo: a quel punto, in osservazione finirebbero Tomori e Pavlovic. La filosofia è la stessa per tutti: questi giorni saranno utili per valutare atteggiamenti e impegno. Magari qualche valutazione potrà cambiare, sia in positivo che in negativo, rispetto ai preconcetti avuti fino a oggi".