Neuer attacca Donnarumma, Gigio nel frattempo aveva già sentito Musiala per sincerarsi delle sue condizioni

vedi letture

Gianluigi Donnarumma ha scritto a Jamal Musiala dopo la partita tra PSG e Bayern. Il portiere italiano, durante il quarto di finale del Mondiale per Club, in uscita bassa ha provocato un grave infortunio al tedesco e, secondo quanto riportato da RMC Sport, Gigio ha voluto sincerarsi delle sue condizioni al termine dell’incontro.

Secondo la ricostruzione, Donnarumma si è recato negli spogliatoi del Bayern Monaco per informarsi di come stesse Musiala in seguito al brutto infortunio, ma quest’ultimo era già stato trasportato in ospedale per accertamenti e cure del caso. In quel momento è stato appurata la rottura del perone, con dei legamenti danneggiati, e lo stop confermato di 4-5 mesi. Ad ogni modo l'ex Milan ha deciso di scrivergli diversi messaggi per esprimere la sua vicinanza e augurargli una pronta guarigione. Nonostante il dolore e il momento delicato in cui si trovava, Musiala ha trovato il tempo di rispondere a Donnarumma e scambiare alcuni messaggi con lui.

A proposito dell'accaduto Manuel Neuer, portiere del Bayern Monaco e compagno di Musiala, non ha esitato a scagliarsi contro Donnarumma: "Era una situazione in cui non era necessario entrare in quel modo. Questo significa correre dei rischi. Era disposto ad accettare il rischio di infortunare l’avversario. Sono andato da lui e gli ho detto: ‘Non vuoi andare a vedere come sta il nostro giocatore?’. È una questione di rispetto, di andare lì e augurargli tutto il meglio. E lui alla fine l’ha fatto. Ma il fair play dovrebbe essere automatico"