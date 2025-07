Colombo: "Vlahovic non è in cima alla lista di preferenze di Allegri"

Il Milan cerca di far decollare il suo calciomercato dopo aver ufficializzato l'arrivo di Samuele Ricci e dopo aver bloccato anche Luka Modric: l'obiettivo è consegnare a mister Allegri una squadra che sia completa il prima possibile, con la stagione del Diavolo che comincerà prima rispetto alla concorrenza in occasione dei trentaduesimi di Coppa Italia. Ne parla Monica Colombo, firma de Il Corriere della Sera, in un video sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. Queste le sue dichiarazioni.

Il punto di vista della Colombo sulla situazione centravanti: "Che idea ti sei fatta per Vlahovic? A mio avviso ad Allegri non piacerebbe tanto Vlahovic: quando allenava la Juventus non mi sembrava che bramasse per il giocatore. Se il 25 agosto il Milan non avrà ancora preso l’attaccante e ci sarà l’opportunità, magari si aprirà la porta. In questo momento, a mio avviso, non è in cima alla lista di preferenze di Massimiliano Allegri per il ruolo di centravanti. Lucca? Partiamo dal presupposto che il Milan non vuole sbagliare l’attaccante: vero che Lucca ha le caratteristiche indicate da Tare, ma che il Milan decida di investire una cifra importante è difficile. Può interessare al progetto tecnico rossonero ma non come centravanti titolare".