Finale di Gold Cup, Gimenez scherza: "Voglio prendere un po' in giro Pulisic e Musah"

Santiago Gimenez si appresta a giocare l'ultima partita della sua stagione, la finale di Gold Cup 2025 con il suo Messico contro gli acerrimi rivali degli Stati Uniti. La gara si giocherà questa notte italiana alla una e incoronerà la squadra campione di centro e nord America. Nella nazionale statunitense, come è noto, non hanno partecipato alla competizione i due milanisti Christian Pulisic e Yunus Musah. Intanto Gimenez ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia e ha parlato anche di Milan.

Le parole di Gimenez: "Non vedo davvero l’ora di giocare la finale, perché alla fine è il clásico nordamericano, e le ultime partite contro gli Stati Uniti sono state davvero dure. Inoltre, perché ho Pulisic e Musah nello spogliatoio del Milan, quindi voglio andare a prenderli un po’ in giro. Come ho detto prima, è il clásico nordamericano, e non è solo oggi, lo è sempre stato. Penso che la rivalità con gli Stati Uniti nel calcio ci sia sempre stata, ed è una cosa meravigliosa, fa parte del calcio. Ogni nazionale, ogni club ha il suo clásico, il suo rivale da battere, e penso che per noi quel rivale siano gli Stati Uniti".