Colombo: "Stupisce come ci si è privati di Theo senza avere pronto un piano B"

vedi letture

Il Milan cerca di far decollare il suo calciomercato dopo aver ufficializzato l'arrivo di Samuele Ricci e dopo aver bloccato anche Luka Modric: l'obiettivo è consegnare a mister Allegri una squadra che sia completa il prima possibile, con la stagione del Diavolo che comincerà prima rispetto alla concorrenza in occasione dei trentaduesimi di Coppa Italia. Ne parla Monica Colombo, firma de Il Corriere della Sera, in un video sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. Queste le sue dichiarazioni.

Colombo sulla gestione Theo e il suo erede in rossonero: "Theo Hernandez è stato uno degli artefici dello scudetto, è stato accompagnato alla porta: stupisce come ci si sia privati di una delle colonne della squadra senza avere ancora pronto un piano B che sicuramente ci sarà e arriverà. Ma forse anche Allegri avrebbe desiderato avere più materiale umano a disposizione per iniziare il ritiro".