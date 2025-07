Tare: "Allegri allenatore di esperienza ed entusiasmo. E' stata una scelta condivisa con la società"

Prende ufficialmente il via la nuova stagione del Milan, che si apre con un momento simbolico direttamente da Casa Milan: la presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore rossonero. A fare gli onori di casa è il direttore sportivo del club, Igli Tare, pronto a intervenire per tracciare le linee guida del progetto tecnico e inaugurare il nuovo ciclo milanista.

Su Allegri

"Colgo subito l'occasione per ringraziare lui e il suo staff per il grande entusiasmo mostrato. In lui abbiamo visto una figura in grado di portare grande esperienza e mentalità, è stata una scelta condivisa con la società".

Su Ardon Jashari

"Posso dirti che il ragazzo vuole giocare per noi, però dobbiamo rispettare le dinamiche e scelte del Brugge. Riteniamo di aver fatto l'offerta giusta e mi auguro che questa vicenda possa chiudersi nel migliore dei modi".