Video ravvicinato: Allegri sempre a colloquio con Leao. É in missione Rafa

Ogni volta in cui ha potuto, Allegri si é avvicinato a parlare con Leao: non solo gli “apriti apriti” durante la partitella di possesso, ma anche colloqui ravvicinati, spiegazione di dettagli sulla postura, sullo sguardo alla porta, sul modo di fare gli esercizi.

Allegri é in missione con Rafa, evidentemente.

COME È ANDATA LA GIORNATA

Oggi è cominciato il Massimiliano Allegri-bis a Milanello. Dopo la scorsa stagione fallimentare, su cui l'amministratore Giorgio Furlani ha voluto mettere nuovamente una pietra sopra ("Si riparte, nuova stagione. La scorsa è andata, guardiamo avanti"), il Milan si è ritrovato per aprire ufficialmente quella nuova. Doppio allenamento e conferenza stampa del tecnico, accanto a cui ha parlato anche Igli Tare. Questo il resoconto della giornata.

Riecco Max, all'insegna della concretezza

Non ha voluto fare proclami o promesse Massimiliano Allegri oggi a Casa Milan. Davanti alle tante domande sulla possibiltà di vincere lo Scudetto o sull'eventualità di ripercorrere le orme del Napoli della passata stagione, il tecnico livornese è stato chiaro: bisogna lavorare ed essere concreti. Max si è sbilanciato solo sulla Champions League, fissato come obiettivo minimo da rincoquistare immediatamente. E questa concretezza si è vista anche durante l'allenamento a porte aperte in cui ha gettato subito la palla in mezzo ai giocatori e ha parlato tanto: Rafa Leao e Strahinja Pavlovic i più coinvolti. Tante anche le indicazioni alla squadra durante gli esercizi di possesso, così come molte anche quelle date dai suoi collaboratori, in particolare Francesco Magnanelli e Bernardo Corradi. In conferenza poi Allegri ha messo l'accento su Leao e su Loftus-Cheek che ci si aspetta essere i protagonisti del suo nuovo Milan: qui leggi le dichiarazioni in integrale.

Ricci al centro

L'allenamento pomeridiano, arrivato dopo una seduta mattutina svolta tra palestra e parte fisica in campo, ha già fornito qualche indicazione anche se è chiaramente molto presto ancora. Da una parte, ancora una volta, la concretezza: esercizi di possesso e di posizione, indicazioni sull'ampiezza da dare alla squadra. Un giocatore parecchio coinvolto è stato Samuele Ricci, nuovo acquisto rossonero, che nella partitella senza porte ha svolto il ruolo di jolly per entrambe le squadre. Se c'era qualche dubbio sulla posizione dell'ex granata, oggi è stato subito spazzato via. Tra le parole dei giocatori, quelle più significative sicuramente quelle del rientrante Alexis Saelemaekers che ha parlato così a Milan Tv: "Adesso sono qua per rimanere. Sono contento di essere tornato, mi è mancato. Adesso andiamo a fare qualcosa di grande quest’anno". Di rilievo, riavvolgendo il nastro di qualche ora, anche le uniche dichiarazioni di Igli Tare accanto ad Allegri, su Ardon Jashari: "Il ragazzo vuole giocare per noi, però dobbiamo rispettare le dinamiche e scelte del Brugge. Riteniamo di aver fatto l'offerta giusta e mi auguro che questa vicenda possa chiudersi nel migliore dei modi".