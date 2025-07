Moretto: "Il Milan proverà a riaprire i dialoghi per il rinnovo di Maignan"

Mike Maignan ha deciso di rimanere al Milan, così ha detto sostanzialmente Massimiliano Allegri nella sua conferenza stampa di presentazione a Casa Milan. Il capitano e portiere rossonero rimarrà sicuramente un'altra stagione in rossonero ma il contratto in scadenza nel 2026 pesa molto e la dirigenza dovrà cercare in tutti i modi di riallacciare i rapporti non solo con il giocatore ma soprattutto con il suo entourage per provare a trovare una soluzione per il futuro.

A parlare del tema anche il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto che ha parlato di Mike Maignan nel corso dell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Le parole di Moretto: "Maignan ha ancora un contratto in scadenza nel 2026 e il Milan proverà sicuramente a riaprire i dialoghi per un possibile prolungamento: al momento la situazione è in standby".