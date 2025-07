Anellucci: "Il Milan può spendere ma nessuno può permettersi 75 milioni per Osimhen"

L'agente FIFA Claudio Anellucci ha rilasciato una intervista a "1 Football Club", in onda su 1 Station Radio ed ha parlato di alcune questioni legate al mercato che stanno portando avanti in particolare Milan e Napoli.

A partire dalla voce legata al tentativo per prendere Osimhen per l'attacco: "Il Milan è certamente un club che può spendere, è vero. Ha già incassato qualcosa, anche grazie a operazioni recenti. Per esempio, se non sbaglio, Theo Hernández è andato all’Al-Hilal, non è stato convocato per il ritiro, così come Bennacer, quindi hanno incassato anche da lì. Il Milan è una società che può spendere. Detto questo, chiunque oggi voglia parlare di Osimhen deve necessariamente confrontarsi con il Napoli, deve capire quali siano le condizioni economiche richieste".

Poi entra nel dettaglio: "Mi risulta che la clausola da 75 milioni sia ancora valida, e sinceramente credo che nessun club possa permettersi una cifra del genere, a meno di un ritorno dell’Arabia Saudita o di situazioni simili. Anche per via dell’ingaggio, che adesso è salito a 12 milioni. Parliamo di uno stipendio mostruoso, non credo che il Milan possa sostenerlo. Se non viene rimodulata la situazione economica, credo che si possa ipotizzare una soluzione diversa: un rinnovo, un prestito… ma una cessione vera e propria la vedo molto difficile. Poi, chiaro, nel calcio può succedere di tutto. Oggi dici una cosa, domani vieni smentito. Ma con questi numeri, in questo momento, la vedo complicata."