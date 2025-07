Gabro: "Scudetto? Ci credo poco. Milan soluzione ideale per Vlahovic"

Il giornalista Daniele Garbo è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Allegri può competere con Conte quest'anno?

"Allegri ha un grande vantaggio, non può fare peggio dello scorso anno. Poi ci credo poco che il Milan possa essere da scudetto, l'obiettivo di andare in Champions è già abbastanza ambizioso".

Si potrebbe rilanciare Vlahovic con Allegri al Milan?

"Credo abbia bisogno di cambiare aria e il Milan sarebbe adatto a farlo risorgere dalle sue ceneri. Io credo che possa fare bene, ma credo che la Juve debba risolvere questo problema, perché non può perderlo a zero e non può pagarlo 12 mln. Credo che una soluzione si troverà e il Milan è la soluzione migliore per il serbo".

Per ora Milan indebolito?

"Sì, per il momento non è migliorato, è ancora una squadra da completare, se arrivasse Vlahovic sarebbe un bel passo in avanti ma non basta".

Che Allegri si aspetta?

"E' un Milan da ricostruire ma me lo aspetto fortemente motivato. Dà grande fiducia a Leao ed è una bella scommessa, visto cosa ha fatto finora il portoghese. Allegri fa bene a puntarci, è il giocatore di maggior talento ma è un'incognita".