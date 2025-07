Theo Hernandez all'Al-Hilal, ci siamo: al Milan 25 milioni

Come da pronostico, dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club l'Al-Hilal ha affondato il colpo decisivo su Theo Hernandez. Definiti anche gli ultimi dettagli dell'accordo fra le parti, il calciatore volerà nelle prossime ore in Arabia Saudita per sottoporsi alle visite mediche con il club saudita per poi firmare il contratto che lo farà diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore della formazione di Simone Inzaghi.

Secondo il collega Gianluca Di Marzio al Milan andranno 25 milioni di euro, soldi che verranno reinvestiti non solo nel centrocampo, con Jashari che resta la prima scelta, ma anche nel sostituto di Theo Hernandez.