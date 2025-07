Incontro Guerra-Valencia nei prossimi giorni per valutare il futuro

vedi letture

Il nome di Javi Guerra non è completamente uscito dal radar rossonero di calciomercato. Il centrocampista spagnolo classe 2003 è ancora uno degli obiettivi di Igli Tare per il centrocampo. Molto dipenderà anche dalla buona riuscita o meno dell'operazione Jashari come anche dalle eventuali uscite degli esuberi che, per quanto riguarda il reparto di centrocampo, non sono pochi. Ma ovviamente tanto passerà anche dalla decisione che giocatore spagnolo e club prenderanno nelle prossime ore.

Secondo quanto viene riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra l'entourage del calciatore e il Valencia per capire se ci sono i presupposti per il rinnovo e, dunque, per continuare insieme. Nel caso in cui le strade si separassero, verrà deciso anche l'eventuale prezzo per il cartellino del giocatore. Il Milan aspetta gli sviluppi ben sapendo che c'è concorrenza sia in Inghilterra che Spagna e che la valutazione si aggirerà tra i 25 e i 30 milioni di euro più bonus.