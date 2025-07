Leao nella lista del Bayern ma nulla più: al momento nessuna offerta

Nella giornata di ieri hanno fatto notizia le parole del presidente onorario del Bayern Monaco Uli Hoeneß che alla domanda di calciomercato su Rafael Leao è stato abbastanza chiaro con la sua risposta: "Leao? No, no, no. Max Everl (DS Bayern, ndr) mi ha detto di aver avuto dei colloqui, ma non sono stati fruttuosi e non è mai stato un argomento avanzato”. Al momento dunque nessun dubbio sul futuro del portoghese che domani sarà ai blocchi di partenza a Milanello per il raduno, agli ordini del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Matteo Moretto questa sera, nel video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto chiarezza sulla situazione sottolineando e ribadendo che il Bayern Monaco non ha mai fatto offerte ufficiali al Milan. Piuttosto il club bavarese, alla ricerca di un esterno sinistro offensivo, ha stilato una lista di candidati che è stata discussa internamente: all'interno di questa shortlist figura anche il nome di Rafael Leao. Con Nico Williams, obiettivo numero uno, che rimarrà a Bilbao, sarà da capire che scelte prenderanno i tedeschi.