Milan e Al Hilal fiduciose: l'idea è completare il trasferimento di Theo questa settimana

vedi letture

Il trasferimento di Theo Hernandez all'Al Hilal è sempre più vicino. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club saudita e il Milan hanno pianificato di completare il tutto questa settimana. L'accordo verbale esiste ormai da 15 giorni, ma ora le parti sperano di muovere anche i passi formali dopo che il Mondiale per Club della squadra di Inzaghi è terminato.

Non sarà semplice per i rossoneri sostituire il terzino sinistro, che è diventato anche il difensore più prolifico con la maglia del Diavolo, superando Paolo Maldini. Spesso indolente e disattento in fase difensiva, è stato però anche tantissime volte un fattore con le sue discese sulla fascia, i suoi assist e i suoi gol. Ritrovare un altro come lui è un'impresa davvero ardua.

Il suo ciclo a Milano è terminato, così come quello di Reijnders, accasatosi al Manchester City. A centrocampo il Milan però sembra essere abbastanza coperto, grazie agli innesti di Luka Modric e Samuele Ricci. Inoltre è sempre più vicino Ardon Jashari del Club Brugge, per il quale in Via Aldo Rossi sono pronti a offrire una cifra considerevole. Allegri vuole fare sul serio e, senza le coppe europee, puntare a dare fastidio alle big già da questa stagione.