Operazione Jashari: si può chiudere a 33 milioni più bonus

vedi letture

Il Milan non molla la presa per Ardon Jashari, il prescelto di Max Allegri per andare a rinforzare e completare la mediana rossonera dopo Samuele Ricci (già ufficializzato) e Luka Modric.

La trattativa con il Club Bruges sembrerebbe giunta alle sue battute finali dopo che il calciatore ha chiesto, ed ottenuto, di non essere convocato per la breve tournée britannica della formazione belga. Nonostante questo, comunque, non sarebbe ancora arrivata la definitiva fumata bianca, con il Milan che in tutto questo aspetta la risposta definitiva dei nerazzurri per l'ultima offerta da 35 milioni di euro, bonus compresi, presentata per lo svizzero. La speranza è che quest'ultimo sforzo possa bastare, ma secondo i colleghi del Corriere dello Sport l'operazione Jashari si potrebbe chiudere a 33 milioni di euro di base fissa più bonus.