Milan, occhi su Boniface: può lasciare il Leverkusen per 30-40 milioni

Per il ruolo di centravanti nella lista del Milan c'è anche il nome di Victor Boniface. Classe 2000, di proprietà del Bayer Leverkusen, l'attaccante nigeriano rappresenta per qualità fisiche e tecniche l'attaccante ideale per lo stile di gioco di Max Allegri. Ovviamente convincere le Aspririne a lasciarlo partire non sarà assolutamente semplice, ma c'è da dire che a favore del Milan ci sarebbe il fatto che la valutazione di Boniface sarebbe drasticamente calata.

Fino a marzo 2025, infatti, il Leverkusen pretendeva più di 50 milioni per il cartellino di Boniface, che adesso potrebbe lasciare la Germania per 30, 40 milioni di euro. Lo stipendio non sarebbe poi un problema, visto che il nigeriano guadagna circa 2 milioni di euro lordi a stagione, ed è per questo che il Milan potrebbe seriamente pensare di fare un tentativo.