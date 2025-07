Allegri: "L'offerta più importante per me era il Milan, sono entusiasta e contento di essere qui"

Intervenuto così in conferenza stampa, il nuovo tecnico del Milan Massimiliano Allegri commenta così il primo mese e mezzo di Milan. Un estratto delle sue parole:

Che offerte aveva? E un pensiero sulla Juventus:

"La Juventus posso solo che ringraziarla per l'opportunità che mi ha dato. Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto nel lavoro quotidiano. Le altre offerte... L'offerta più importante per me era il Milan, sono entusiasta e contento di essere qui: il Milan ha un fascino meraviglioso".

Che gioco ha in mente? C'è qualcuno con cui fare i suoi giochini con le punizioni come faceva con Vlahovic?

"Fortunatamente per loro non ce la faccio più a tirare in porta. Detto questo, quando abbiamo la palla dobbiamo attaccare bene e fare gol, quando non ce l'abbiamo dobbiamo difendere bene e non prendere gol. Ci sono due fasi: quando ce l'hai devi fare gol, quando non ce l'hai non devi prendere gol".