MN - Meno di un'ora all'allenamento a porte aperte: ci sono i primi tifosi

Manca meno di un'ora all'allenamento a porte aperte del Milan in questa prima giornata di raduno per la stagione 2025/2026. Dopo i primi test fisici effettuati negli scorsi giorni e la prima seduta agli ordini di Massimiliano Allegri questa mattina a porte chiuse, ecco che alle ore 18 la squadra scenderà nuovamente in campo questa volta sul campo esterno del Centro Sportivo di Milanello per salutare i tifosi accorsi a Carnago per l'inizio del nuovo corso rossonero. In mezzo c'è stata la conferenza stampa di Allegri a Casa Milan.

Fuori dai cancelli di Milanello, come riportato dall'inviato di MilanNews.it, si stanno presentando i primi tifosi rossoneri, mostrati nella foto. Come è noto, anche quest'anno non ci sarà la partecipazione della Curva Sud Milano, il tifo organizzato rossonero. Questa la motivazione: "Domani (oggi, ndr) la Curva Sud non sarà presente al raduno a Milanello. Ringraziamo tutte le persone che ieri sono passate anche solo per un saluto, per una birra, per respirare un po' di quel MILANISMO e rivedere striscioni e bandiere che da tempo ci sono proibiti allo stadio...AVANTI ULTRAS, AVANTI MILANISTI!"