Milan, Bondo non convocato per Leeds e Chelsea. Presenti Modric e Jashari
Secondo quanto riferisce Sky, Warren Bondo non farà parte del gruppo rossonero che più tardi partirà per Dublino in vista dell'amichevole di domani contro il Leeds (domenica il Diavolo giocherà invece a Londra contro il Chelsea): il centrocampista, che ha già lasciato Milanello, è sempre più vicino al passaggio alla Cremonese in prestito secco. Non sarà tra i convocati nemmeno Christian Pulisic (clicca qui per le sue condizioni).
Tutti convocati invece gli altri giocatori rossoneri, compresi gli ultimi che si sono aggregati al gruppo, vale a dire Luka Modric, Santiago Gimenez e Ardon Jashari. Sia il croato che lo svizzero sono apparsi in buone condizioni negli allenamenti degli ultimi giorni. Poco fa è arrivato a Milanello anche Igli Tare, direttore sportivo milanista che viaggerà al fianco della squadra in occasione delle ultime due amichevoli estive.
