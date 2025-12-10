MN - Da Milanello: Leao lavora in palestra, Gimenez sul campo. Le ultime

Il Milan, dopo il giorno di pausa nella giornata di ieri concesso da Massimiliano Allegri all'indomani della vittoria in casa del Torino, oggi è tornato al lavoro a Milanello per preparare la sfida di San Siro di domenica 14 alle ore 12.30 contro il neopromosso Sassuolo di mister Fabio Grosso, una delle squadre che più stanno sorprendendo in questo avvio di stagione.

L'attenzione di tutti, in casa rossonera, è rivolta all'infermeria specialmente dopo l'infortunio di Rafael Leao e in vista della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita la cui semifinale si giocherà contro il Napoli tra otto giorni. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, nella giornata di oggi Leao ha lavorato in palestra proseguendo nel suo lavoro di fisioterapia concordato con lo staff medico. Si è rivisto sul campo Santiago Gimenez, che si è allenato a parte ma ha ricominciato a correre: iniziata la riatletizzazione. Buone notizie da Athekame che si riavvicina al rientro in gruppo mentre Fofana anche oggi ha svolto una sessione personalizzata.

di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara