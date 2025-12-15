MN - Milanello, Fofana in gruppo. Personalizzato per Leao e Gimenez, terapie per Gabbia

vedi letture

Dopo il pareggio di ieri contro il Sassuolo, il Milan è tornato ad allenarsi già oggi a Milanello in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli in programma giovedì a Riyad. Buone notizie da Youssouf Fofana che è tornato ad allenarsi in gruppo, mentre Rafael Leao e Santiago Gimenez hanno proseguito il loro lavoro personalizzato. Terapie invece per Matteo Gabbia dopo il problema al ginocchio rimediato contro i neroverdi.

di Antonio Vitiello

IL PROGRAMMA DELLA SUPERCOPPA ITALIANA

Nel consiglio andato in scena nelle scorse settimane in via Rosellini, la Lega Calcio Serie A ha ufficializzato gli orari ed il regolamento ufficiale per quanto riguarda la Supercoppa Italiana di quest’anno, prevista a Riyadh a dicembre 2025.

SEMIFINALI

Napoli - Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane

Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane

FINALE

vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane (l'ordine di svolgimento della Finale è determinato dal ranking di cui sopra)

Nelle gare è previsto l’utilizzo della Goal Line Technology (GLT) e dei sistemi Video Assistant Referees (VARs) e Semi-Automated Offside Technology (SAOT). Sono altresì previsti, in ogni gara, l'integrazione del segnale Vardict sul maxischermo ed il Public Announcement after Var Checks and Var Review.