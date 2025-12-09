Milanello, presenti oggi solo gli infortunati: obiettivo Sassuolo per Gimenez e Fofana

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:41Da Milanello
di Enrico Ferrazzi

Dopo la vittoria in rimonta di ieri sera contro il Torino, Massimiliano Allegri ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra che tornerà ad allenarsi domani a Milanello per iniziare a preparare la prossima gara di campionato in programma domenica alle 12.30 a San Siro contro il Sassuolo. Come riporta Sky, nel Centro Sportivo di Carnago si sono comunque presentati gli infortunati, vale a dire Santiago Gimenez, Youssouf Fofana e Zachary Athekame. L'obiettivo di Allegri e del suo staff è di recuperare l'attaccante messicano e il centrocampista francese già per la partita contro i neroverdi. 

Si riporta di seguito il programma della 15esima giornata di Serie A:

12/12/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Pisa DAZN
13/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cremonese DAZN
13/12/2025 Sabato 18.00 Parma-Lazio DAZN
13/12/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Cagliari DAZN/SKY
14/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Sassuolo DAZN
14/12/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Verona DAZN
14/12/2025 Domenica 15.00 Udinese-Napoli DAZN
14/12/2025 Domenica 18.00 Genoa-Inter DAZN/SKY
14/12/2025 Domenica 20.45 Bologna-Juventus DAZN
15/12/2025 Lunedì 20.45 Roma-Como DAZN/SKY