Milanello, presenti oggi solo gli infortunati: obiettivo Sassuolo per Gimenez e Fofana

Dopo la vittoria in rimonta di ieri sera contro il Torino, Massimiliano Allegri ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra che tornerà ad allenarsi domani a Milanello per iniziare a preparare la prossima gara di campionato in programma domenica alle 12.30 a San Siro contro il Sassuolo. Come riporta Sky, nel Centro Sportivo di Carnago si sono comunque presentati gli infortunati, vale a dire Santiago Gimenez, Youssouf Fofana e Zachary Athekame. L'obiettivo di Allegri e del suo staff è di recuperare l'attaccante messicano e il centrocampista francese già per la partita contro i neroverdi.

Si riporta di seguito il programma della 15esima giornata di Serie A:

12/12/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Pisa DAZN

13/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cremonese DAZN

13/12/2025 Sabato 18.00 Parma-Lazio DAZN

13/12/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Cagliari DAZN/SKY

14/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Sassuolo DAZN

14/12/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Verona DAZN

14/12/2025 Domenica 15.00 Udinese-Napoli DAZN

14/12/2025 Domenica 18.00 Genoa-Inter DAZN/SKY

14/12/2025 Domenica 20.45 Bologna-Juventus DAZN

15/12/2025 Lunedì 20.45 Roma-Como DAZN/SKY