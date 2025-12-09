Milanello, oggi in visita l'ex difensore rossonero Simon Kjaer

Visita a sorpresa oggi a Milanello dove si è visto Simon Kjaer, ex difensore rossonero e attuale dirigente del Midtjylland. La squadra non era presente nel Centro Sportivo visto che per oggi Massimiliano Allegri ha concesso una giornata di riposo dopo la vittoria di ieri contro il Torino (si sono presentati solo i tre giocatori rossoneri infortunati, cioè Santiago Gimenez, Youssouf Fofana e Zachary Athekame. Il danese, rimasto molto legato all'ambiente Milan, ha potuto comunque salutare le tante persone che lavorano a Milanello con cui ha condiviso tante giornate durante la sua esperienza da calciatore del Diavolo. Lo riferisce Sky.

Nelle scorse settimane, Kjaer aveva dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Io sono tifoso di Milan e Danimarca, alle altre voglio bene: è diverso. I milanisti lo hanno capito. Lo scudetto 2022? Nel 2022, quando un compagno parcheggiava a Milanello, gli leggevo in faccia la gioia di esserci. La gara con la Lazio diede la spinta decisiva. Ibra creava tensione, in positivo e in negativo. Voleva solo vincere. Pioli è stato molto bravo a capire i momenti e noi a gestire il casino che Ibra creava. A volte dovevi mettergli una mano sulla spalla e dirgli 'calma, respira'. Zlatan, però, mi ha insegnato tantissimo".