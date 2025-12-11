MN - Milanello, domani previsto il ritorno in gruppo di Athekame

Secondo quanto appreso da Milannews.it, anche oggi Rafael Leao, Youssouf Fofana, Santiago Gimenez e Cheveyo Balentien hanno proseguito nel Centro Sportivo di Milanello i loro rispettivi programmi personalizzati e di cure. Arrivano invece buone notizie su Zachary Athekame, out nelle ultime settimane per un problema muscolare rimediato in nazionale durante la sosta di novembre: nella giornata di domani, l'esterno svizzero dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo.

di Pietro Mazzara

Si riporta di seguito il programma della 15esima giornata di Serie A:

12/12/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Pisa DAZN

13/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cremonese DAZN

13/12/2025 Sabato 18.00 Parma-Lazio DAZN

13/12/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Cagliari DAZN/SKY

14/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Sassuolo DAZN

14/12/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Verona DAZN

14/12/2025 Domenica 15.00 Udinese-Napoli DAZN

14/12/2025 Domenica 18.00 Genoa-Inter DAZN/SKY

14/12/2025 Domenica 20.45 Bologna-Juventus DAZN

15/12/2025 Lunedì 20.45 Roma-Como DAZN/SKY