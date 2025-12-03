Milan, Pulisic è recuperato: sarà a disposizione per la Coppa Italia
Da Milanello arriva un'ottima notizia per Massimiliano Allegri in vista della gara di domani sera in casa della Lazio, valida per gli ottavi di Coppa Italia: Christian Pulisic, che ha saltato l'ultima partita di campionato per un affaticamento muscolare, è recuperato e più tardi partirà insieme al resto della squadra rossonera per raggiungere Roma. Lo riferisce Peppe Di Stefano a SkySport24.
Coppa Italia, la programmazione degli ottavi:
Juventus-Udinese 2-0
Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre 2025 alle 15 su Italia 1
Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre 2025 alle 18 su Italia 1
Inter-Venezia mercoledì 3 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1
Bologna-Parma giovedì 4 dicembre 2025 alle 18 su Italia 1
Lazio-Milan giovedì 4 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1
Roma-Torino martedì 13 gennaio 2026 alle 21 su Italia
Fiorentina-Como martedì 27 gennaio 2026 alle 21 su Italia 1
