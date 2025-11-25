MN - Milanello, anche oggi lavoro personalizzato per Gimenez

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:50Da Milanello
di Enrico Ferrazzi

Dopo la vittoria nel derby e il giorno di riposo concesso ier da Massimiliano Allegri, il Milan è tornato oggi ad allenarsi a Milanello per iniziare a preparare il prossimo impegno di campionato contro la Lazio a San Siro (sabato alle 20.45). Il successo contro l'Inter fa ormai parte del passato, tutta la squadra è concentrata solo sulla gara contro i biancocelesti. Per quanto riguarda i singoli, Santiago Gimenez non è tornato in gruppo nemmeno oggi, ma ha proseguito il suo lavoro personalizzato per recuperare dal problema alla caviglia che lo sta tormentando da diverso tempo. 

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

13a giornata
Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata
Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata
Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata
Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata
Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata 
Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata
Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata
Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata
Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata
Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN