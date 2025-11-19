MN - Milanello, oggi doppia seduta: al mattino sul campo, al pomeriggio in palestra

Dopo aver ripreso ieri gli allenamenti, il Milan proseguirà oggi a Milanello la sua preparazione in vista del derby di domenica sera contro l'Inter. Per la squadra rossonera è in programma una doppia seduta: alle 11 i ragazzi di Max Allegri si alleneranno sui campi del Centro Sportivo di Carnago, mentre alle 15 è previsto un lavoro in palestra.

di Antonio Vitiello

PROGRAMMA DEI RIENTRI DEI NAZIONALI

Mercoledì: Pavlovic, Odogu, Nkunku, Leao e Modric.

Giovedì: Athekame, De Winter, Saelemaekers e Bartesaghi.

Maignan, Gabbia e Ricci sono tornati a Milanello ieri, con 24 ore d'anticipo, rispetto al programma concordato: Matteo e Samuele hanno svolto l'allenamento normale con i compagni, Mike è andato in campo con i preparatori dei portieri.