Da Milanello, il punto sulle condizioni di Tomori, Gimenez, Pulisic e Rabiot

Arrivano novità da Milanello all'indomani del pareggio per 1-1 tra Atalanta e Milan e con la testa già rivolta al prossimo big match, a San Siro contro la Roma, in programma domenica sera alle ore 20.45. Le indiscrezioni sulla salute di alcuni giocatori sono state riportate in diretta da Peppe Di Stefano, inviato del Diavolo per conto di Sky Sport 24.

Allegri, per il momento, non deve temere altre defezioni, il punto giocatore per giocatore:

FIKAYO TOMORI: acciaccato dopo la partita di Bergamo, gli esami che sono stati svolti oggi hanno dato esiti negativi ed escluso lesioni. Ma c’era e c’è un forte dolore muscolare per una contusione che rischia di compromettere seriamente la sua presenza per Milan Roma. Situazione che andrà valutata ora dopo ora.

SANTIAGO GIMENEZ: niente di grave per il messicano che ieri sera ha lasciato il campo dopo un colpo alla caviglia, anche per lui esami negativi. Sarà valutato giornalmente.

CHRISTIAN PULISIC: il recupero per la gara contro la Roma dell'americano è al momento molto complicato, anche se rimane una piccolissima chance per averlo in panchina. Molto dipenderà dai prossimi allenamenti e da quando tornerà in gruppo.

ADRIEN RABIOT: per il francese invece c'è la possibilità di tornare in gruppo prima di Parma ma anche qui al momento la probabiltà è bassa.