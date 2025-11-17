MN - Milanello, domani alle 15 al ripresa degli allenamenti

vedi letture

Oggi è l'ultimo dei tre giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri alla sua squadra dopo l'amichevole di venerdì contro la Virtus Entella: i giocatori rossoneri torneranno ad allenarsi nella giornata di domani quando è previsto un allenamento pomeridiano a partire dalle 15 sui campi del Centro Sportivo di Milanello. Il Diavolo inizierà a preparare il prossimo impegno di campionato contro l'Inter in programma domenica alle 20.45.

IL RIENTRO DEI NAZIONALI

Questa volta Massimiliano Allegri ha la fortuna di non avere giocatori che rientreranno all'ultimo con viaggi intercontinentali, entro giovedì il tecnico e il suo staff dovrebbero avere a disposizione tutta la rosa. Nello specifico, per la giornata di martedì è atteso il rientro a Milanello di Gabbia, Ricci, Maignan, Nkunku, Leao e Pavlovic. Mercoledì torneranno ad allenarsi Modric e Odogu, mentre giovedì saranno attesi al campo di allenamento gli ultimi: Bartesaghi, Saelemaekers, De Winter e Athekame.

