MN - Allenamento a Milanello: le ultime sulle condizioni di Leao e Gabbia

Questa mattina il Milan è tornato in campo al centro sportivo di Milanello per iniziare a lavorare in vista della trasferta di Cagliari, in programma il prossimo venerdì 2 gennaio. Oggi era prevista una sessione di scarico, come di accade di consueto nei giorni dopo le partite. Particolare attenzione è rivolta, come è logico, a Rafael Leao e Matteo Gabbia che sono i due calciatori rossoneri in infermeria che hanno la possibilità più elevata di tornare in gruppo.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it nella mattinata di oggi Rafael Leao si è allenato sul campo con chi ieri non ha giocato o ha giocato poco. Per quanto riguarda Matteo Gabbia, invece, ha lavorato ancora per recuperare dall'infortunio al ginocchio. Per il centrale italiano ma anche per il portoghese, in vista della partita in Sardegna fra cinque giorni, sarà più indicativo l'allenamento di domani.

Il programma dei prossimi giorni prevede domani allenamento al mattino, alle ore 11.30; mercoledì invece, ultimo giorno dell'anno, i rossoneri saranno in campo per la rifinitura ne primo pomeriggio. Il primo giorno del 2026, invece, è prevista la conferenza stampa di Max Allegri prima della partenza per Cagliari.

di Antonio Vitiello