Milanello, Leao e Fofana si sono allenati a parte anche oggi

Il Milan sta proseguendo a Milanello la sua preparazione in vista della prossima gara di campionato contro il Sassuolo a San Siro, in programma domenica alle 12.30. Rafael Leao e Youssouf Fofana hanno svolto anche oggi un lavoro personalizzato e tutto lascia pensare che non saranno a disposizione di Max Allegri per la partita contro i neroverdi di Grosso. Tra i due, l'unico ad avere qualche minima chance di rientrare è il centrocampista francese. Per quanto riguarda gli altri infortunati, Zachary Athekame è vicino al ritorno in campo, mentre Santiago Gimenez, out ormai da un mese e mezzo, sta proseguendo il suo percorso di riatletizzazione. Lo riferisce Sky.

Si riporta di seguito il programma della 15esima giornata di Serie A:

12/12/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Pisa DAZN

13/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cremonese DAZN

13/12/2025 Sabato 18.00 Parma-Lazio DAZN

13/12/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Cagliari DAZN/SKY

14/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Sassuolo DAZN

14/12/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Verona DAZN

14/12/2025 Domenica 15.00 Udinese-Napoli DAZN

14/12/2025 Domenica 18.00 Genoa-Inter DAZN/SKY

14/12/2025 Domenica 20.45 Bologna-Juventus DAZN

15/12/2025 Lunedì 20.45 Roma-Como DAZN/SKY