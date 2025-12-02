MN - Verso Lazio-Milan: il programma della vigilia dei rossoneri
Domani, giorno di vigilia di Lazio-Milan, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia in programma giovedì alle 21 allo stadio Olimpico di Roma, la squadra rossonera svolgerà l'allenamento di rifinitura al mattino a partire dalle 10.30, mentre la partenza per raggiungere la capitale avverrà nel pomeriggio. Ricordiamo che domani mister Massimiliano Allegri non parlerà in coferenza stampa.
Coppa Italia, la programmazione degli ottavi:
Juventus-Udinese martedì 2 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1
Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre 2025 alle 15 su Italia 1
Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre 2025 alle 18 su Italia 1
Inter-Venezia mercoledì 3 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1
Bologna-Parma giovedì 4 dicembre 2025 alle 18 su Italia 1
Lazio-Milan giovedì 4 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1
Roma-Torino martedì 13 gennaio 2026 alle 21 su Italia
Fiorentina-Como martedì 27 gennaio 2026 alle 21 su Italia 1
