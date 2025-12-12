MN - Athekame in gruppo. Gimenez, Leao e Fofana personalizzato

vedi letture

Nuove notizie da Milanello nel giorno dell'anti-vigilia della sfida al Sassuolo che si giocherà domenica alle 12.30 a San Siro. Come ampiamente previsto e anticipato nei giorni scorsi, rientra in gruppo Zachary Athekame: lo svizzero dal rientro dall'ultima sosta aveva accusato un problema muscolare in Nazionale che lo ha tenuto fuori fino a oggi. Domenica sarà a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri allungandogli così le possibilità in panchina.

Ma le notizie più rilevanti arrivano dagli altri giocatori: sia Santiago Gimenez che Rafael Leao hanno svolto lavoro personalizzato questa mattina. Lavoro a parte anche per Youssouf Fofana: per tutti e tre l'obiettivo è cercare di rientrare a disposizione per la Supercoppa Italiana che vedrà il Diavolo impegnato nella giornata di giovedì nella semifinale contro il Napoli.

DOVE VEDERE MILAN-SASSUOLO

Data: Domenica 14 dicembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision

Web: MilanNews.it