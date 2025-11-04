MN - Milanello, oggi lavoro di scarico. Domani doppia seduta

Dopo la vittoria di domenica contro la Roma per 1-0 grazie ad una rete di Pavlovic e la giornata di riposo concessa ieri da mister Massimiliano Allegri, oggi il Milan è tornato a lavorare a Milanello in vista della prossima gara di campionato in programma sabato alle 20.45 sul campo del Parma. Quella di oggi è stata una seduta di recupero dopo la partita contro i giallorossi, con diversi giocatori che non sono nemmeno usciti sul campo.

Tra questi chi ha giocato dal primo minuto contro i giallorossi e coloro che stanno recuperando dai rispettivi infortuni, vale a dire Adrien Rabiot, Christian Pulisic e Santiago Gimenez. In merito alle condizioni di questi tre, dirà sicuramente molto di più la giornata di domani quando la squadra di Allegri inizierà effettivamente a preparare la trasferta di Parma. Nella giornata di domani, è prevista una doppia seduta di lavoro: alle 11 sul campo, mentre nel pomeriggio i giocatori lavoreranno in palestra.

Questo il programma dell'11^ giornata di Serie A:

VENERDÌ 7

ore 20.45, Pisa-Cremonese

SABATO 8

ore 15, Como-Cagliari

ore 15, Lecce-Hellas Verona

ore 18, Juventus-Torino

ore 20.45, Parma-Milan

DOMENICA 9

ore 12.30, Atalanta-Sassuolo

ore 15, Bologna-Napoli

ore 15, Genoa-Fiorentina

ore 18, Roma-Udinese

ore 20.45, Inter-Lazio

