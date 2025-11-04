MN - Milanello, oggi lavoro di scarico. Domani doppia seduta
Dopo la vittoria di domenica contro la Roma per 1-0 grazie ad una rete di Pavlovic e la giornata di riposo concessa ieri da mister Massimiliano Allegri, oggi il Milan è tornato a lavorare a Milanello in vista della prossima gara di campionato in programma sabato alle 20.45 sul campo del Parma. Quella di oggi è stata una seduta di recupero dopo la partita contro i giallorossi, con diversi giocatori che non sono nemmeno usciti sul campo.
Tra questi chi ha giocato dal primo minuto contro i giallorossi e coloro che stanno recuperando dai rispettivi infortuni, vale a dire Adrien Rabiot, Christian Pulisic e Santiago Gimenez. In merito alle condizioni di questi tre, dirà sicuramente molto di più la giornata di domani quando la squadra di Allegri inizierà effettivamente a preparare la trasferta di Parma. Nella giornata di domani, è prevista una doppia seduta di lavoro: alle 11 sul campo, mentre nel pomeriggio i giocatori lavoreranno in palestra.
Questo il programma dell'11^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 7
ore 20.45, Pisa-Cremonese
SABATO 8
ore 15, Como-Cagliari
ore 15, Lecce-Hellas Verona
ore 18, Juventus-Torino
ore 20.45, Parma-Milan
DOMENICA 9
ore 12.30, Atalanta-Sassuolo
ore 15, Bologna-Napoli
ore 15, Genoa-Fiorentina
ore 18, Roma-Udinese
ore 20.45, Inter-Lazio
