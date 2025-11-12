MN - Oggi lavoro in palestra a Milanello: Rabiot e Gimenez continuano il percorso di recupero

Un'altra giornata di lavoro per il Milan al Centro Sportivo di Milanello, o meglio per i calciatori che non sono stati convocati dalle rispettive Nazionali o sono rimasti a Milano perchè infortunati. La squadra ha lavorato in palestra, presenti anche Pulisic, Jashari ed Estupinan che stanno sfruttando questo periodo di sosta per rimettersi in pari con la condizione atletica e farsi trovare pronti al rientro in vista del derby contro l'Inter cha sancirà la ripartenza del campionato.

Al lavoro, ma seguendo il programma propedeutico di recupero, anche i due infortunati Adrien Rabiot e Santiago Gimenez: l'obiettivo dei due giocatori e dello staff è quello di rientrare tra i convocati proprio per la partita contro i nerazzurri. Domani è prevista una seduta di allenamento al mattino, mentre nella giornata di venerdì si giocherà a Milanello l'amichevole contro la Virtus Entella: calcio di inizio ore 11.30 e sarà visibile in diretta sull'app ufficiale del Milan, su YouTube e su Milan TV.

di Pietro Mazzara