MN - Milan, anche oggi Jashari e Estupinan in gruppo

Il Milan si è allenato questa mattina e da Milanello una notizia importante in vista di Milan-Roma di domenica sera: Rafael Leao, alle prese con un'infiammazione all'anca, ha infatti lavorato regolarmente in gruppo ed è quindi recuperato per la partita contro la Roma. Difficilmente saranno invece a disposizione Fikayo Tomori e Santiago Gimenez che hanno proseguito le cure per i rispettivi problemi fisici (al ginocchio per il difensore e alla caviglia per l'attaccante). Pervis Estupinan e Ardon Jashari hanno lavorato per tutta la seduta in gruppo come ieri, mentre Adrien Rabiot e Christian Pulisic hanno lavorato ancora a parte sui campi del Centro Sportivo di Carnago.

di Antonio Vitiello

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: domenica 2 novembre 2025

Ora: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it