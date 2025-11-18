Maignan, Gabbia e Ricci già oggi a Milanello: erano attesi per domani

Maignan, Gabbia e Ricci già oggi a Milanello: erano attesi per domani
Oggi alle 13:50Da Milanello
di Enrico Ferrazzi

Secondo quanto riferisce Sky, Mike Maignan, Matteo Gabbia e Samuele Ricci, che erano attesi per domani a Milanello dopo gli impegni in nazionale, si sono presentati già oggi nel Centro Sportivo di Carnago dove il Milan riprendrà gli allenamenti per iniziare a preparare il derby contro l'Inter in programma domenica sera a San Siro. 

Di seguito il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa