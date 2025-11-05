MN - Ottime notizie da Milanello: Pulisic in gruppo e recuperato per Parma

Arrivano ottime notizie da Milanello dove questa mattina il Milan, dopo la seduta di scarico di ieri, ha iniziato a preparare la prossima gara contro il Parma in programma sabato alle 20.45: Christian Pulisic, out nelle ultime settimane per un problema muscolare rimediato in nazionale durante la sosta di ottobre, è infatti tornato a lavorare in gruppo ed è quindi recuperato per la trasferta in casa dei gialloblu

