MN - Ottime notizie da Milanello: Pulisic in gruppo e recuperato per Parma
Arrivano ottime notizie da Milanello dove questa mattina il Milan, dopo la seduta di scarico di ieri, ha iniziato a preparare la prossima gara contro il Parma in programma sabato alle 20.45: Christian Pulisic, out nelle ultime settimane per un problema muscolare rimediato in nazionale durante la sosta di ottobre, è infatti tornato a lavorare in gruppo ed è quindi recuperato per la trasferta in casa dei gialloblu.
di Antonio Vitiello
Questo è il programma dell'11^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 7
ore 20.45, Pisa-Cremonese
SABATO 8
ore 15, Como-Cagliari
ore 15, Lecce-Hellas Verona
ore 18, Juventus-Torino
ore 20.45, Parma-Milan
DOMENICA 9
ore 12.30, Atalanta-Sassuolo
ore 15, Bologna-Napoli
ore 15, Genoa-Fiorentina
ore 18, Roma-Udinese
ore 20.45, Inter-Lazio
