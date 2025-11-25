MN - Milanello, giovedì alle 15 la conferenza stampa di Allegri prima della Lazio
Giovedì pomeriggio Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa a Milanello in vista della gara di sabato a San Siro contro la Lazio: a partire dalle 15, il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presenti nel Centro Sportivo di Carnago per presentare la partita contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Grazie al consueto live testuale di Milannews.it, non vi perderete nemmeno una dichiarazione dell'allenatore livornese.
IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO
13a giornata
Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now
14a giornata
Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now
15a giornata
Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN
16a giornata
Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN
17a giornata
Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN
18a giornata
Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now
19a giornata
Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN
20a giornata
Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN
21a giornata
Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN
22a giornata
Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN
