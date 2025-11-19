MN - Milanello, sono rientrati Leao, Pavlovic, Nkunku e Odogu

Doppia seduta di allenamento oggi per il Milan che questa mattina ha lavorato sui campi di Milanello, mentre nel pomeriggio si allenerà in palestra. Come previsto, stamattina si sono rivisti nel Centro Sportivo di Carnago Rafael Leao, Strahinja Pavlovic, David Odogu e Christopher Nkunku. Atteso nelle prossime ore anche Luka Modric. Nella giornata di domani arriveranno infine gli altri nazionali rossoneri che mancano all'appello, vale a dire Alexis Saelemakers, Koni De Winter, Zachary Athekame e Davide Bartesaghi. Ricordiamo che Mike Maignan, Matteo Gabbia e Samuele Ricci sono già rientrati ieri a Milanello.

di Antonio Vitiello

Ecco il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa

ore 15, Udinese-Bologna

ore 18, Fiorentina-Juventus

ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma

ore 15, Cremonese-Roma

ore 18, Lazio-Lecce

ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11

ore 18.30, Torino-Como

ore 20.45, Sassuolo-Pisa