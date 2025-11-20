MN - Milanello, anche oggi lavoro personalizzato per Gimenez

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello in vista del derby di domenica. E' stata la prima seduta della settimana con il gruppo al completo visto che oggi si sono rivisti nel Centro Sportivo rossonero anche gli ultimi nazionali che mancavano all'appello (Saelemaekers, De Winter, Athekame e Bartesaghi). Anche oggi non è si è allenato con il resto dei compagni Santiago Gimenez che ha proseguito il suo lavoro personalizzato: diminuiscono quindi sempre più le possibilità di vederlo tra i convocati di Max Allegri per la gara contro l'Inter. Per la giornata di domani è in programma un altro allenamento al mattino.

di Antonio Vitiello

Ecco il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa

ore 15, Udinese-Bologna

ore 18, Fiorentina-Juventus

ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma

ore 15, Cremonese-Roma

ore 18, Lazio-Lecce

ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11

ore 18.30, Torino-Como

ore 20.45, Sassuolo-Pisa