MN - Milanello, anche oggi lavoro personalizzato per Gimenez

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:10Da Milanello
di Enrico Ferrazzi

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello in vista del derby di domenica. E' stata la prima seduta della settimana con il gruppo al completo visto che oggi si sono rivisti nel Centro Sportivo rossonero anche gli ultimi nazionali che mancavano all'appello (Saelemaekers, De Winter, Athekame e Bartesaghi). Anche oggi non è si è allenato con il resto dei compagni Santiago Gimenez che ha proseguito il suo lavoro personalizzato: diminuiscono quindi sempre più le possibilità di vederlo tra i convocati di Max Allegri per la gara contro l'Inter. Per la giornata di domani è in programma un altro allenamento al mattino. 

Ecco il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa