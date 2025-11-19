MN - Modric rientrato nel pomeriggio a Milanello e subito ad allenarsi

Continuano i rientri dei giocatori rossoneri impegnati con le Nazionali. Questa mattina hanno fatto ritorno alla base Rafael Leao, Strahinja Pavlovic, David Odogu e Christopher Nkunku, mentre oggi pomeriggio si è rivisto al Centro Sportivo di Milanello Luka Modric: il fuoriclasse croato si è messo subito a disposizione per l'allenamento del pomeriggio, come appreso dalla redazione di MilanNews.it. Ora all'appello mancano solamente quattro calciatori, che rientreranno domani: Alexis Saelemakers, Koni De Winter, Zachary Athekame e Davide Bartesaghi.

di Antonio Vitiello

Ecco il programma completo della dodicesima giornata di campionato:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa

ore 15, Udinese-Bologna

ore 18, Fiorentina-Juventus

ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma

ore 15, Cremonese-Roma

ore 18, Lazio-Lecce

ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11

ore 18.30, Torino-Como

ore 20.45, Sassuolo-Pisa