MN - Modric rientrato nel pomeriggio a Milanello e subito ad allenarsi
Continuano i rientri dei giocatori rossoneri impegnati con le Nazionali. Questa mattina hanno fatto ritorno alla base Rafael Leao, Strahinja Pavlovic, David Odogu e Christopher Nkunku, mentre oggi pomeriggio si è rivisto al Centro Sportivo di Milanello Luka Modric: il fuoriclasse croato si è messo subito a disposizione per l'allenamento del pomeriggio, come appreso dalla redazione di MilanNews.it. Ora all'appello mancano solamente quattro calciatori, che rientreranno domani: Alexis Saelemakers, Koni De Winter, Zachary Athekame e Davide Bartesaghi.
di Antonio Vitiello
Ecco il programma completo della dodicesima giornata di campionato:
SABATO 22/11
ore 15, Cagliari-Genoa
ore 15, Udinese-Bologna
ore 18, Fiorentina-Juventus
ore 20.45, Napoli-Atalanta
DOMENICA 23/11
ore 12.30, Hellas Verona-Parma
ore 15, Cremonese-Roma
ore 18, Lazio-Lecce
ore 20.45, Inter-Milan
LUNEDÌ 24/11
ore 18.30, Torino-Como
ore 20.45, Sassuolo-Pisa
